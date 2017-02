Catherine bakt niet veel van poolbiljart

ANP Catherine bakt niet veel van poolbiljart

TORFAEN - Catherine, hertogin van Cambridge, kan nog wel een lesje poolbiljart gebruiken. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een bezoek van de echtgenote van prins William aan twee projecten in Wales. Beide initiatieven zetten zich in voor geestelijke gezondheidszorg van jongeren.

Door ANP - 22-2-2017, 21:17 (Update 22-2-2017, 21:17)

In Torfaen bezocht Catherine MIST, een project dat bijzondere aandacht heeft voor kinderen in pleeggezinnen. Daar pakte de hertogin een biljartkeu op. “Ze was verschrikkelijk!”, grapte de vijftienjarige Craig Davies ten overstaan van de aanwezige pers.

Catherine leek hem gelijk te geven en bood haar excuses aan nadat ze er niet in slaagde een bal van de tafel te spelen. Desondanks maakte de hertogin een diepe indruk op Craig en de andere aanwezige jongeren. “Ze was echt geïnteresseerd in ons.”

Therapie

Tijdens haar bezoek aan een Family Intervention Team (FIT) in Caerphilly leerde Catherine meer over het werken met kinderen met emotionele en gedragsproblemen. De hertogin woonde een therapiesessie bij, die als doel heeft ouders meer inzicht te geven in het gedrag van hun kind.

Zowel in Torfaen als Caerphilly werd Catherine opgewacht door inwoners die hoopten een glimp op te vangen van de 35-jarige hertogin. Veel kinderen hadden bloemen meegenomen voor Williams vrouw.