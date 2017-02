Koning Felipe ontvangt Argentijnse president

ANP Koning Felipe ontvangt Argentijnse president

MADRID - Koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag de deuren van hun paleizen in Madrid geopend voor de Argentijnse president Mauricio Macri en zijn vrouw. Bij het Koninklijk Paleis werden Macri en zijn echtgenote officieel ontvangen, in het Zarzuela Paleis vond een lunch plaats.

Door ANP - 22-2-2017, 19:15 (Update 22-2-2017, 19:15)

Mauricio Macri en ‘first lady’ Juliana Awada werden op het Koninklijk Paleis welkom geheten met 21 saluutschoten. Ook de volksliederen van Argentinië en Spanje werden gespeeld en de aangetreden troepen werden geïnspecteerd.

Woensdagavond worden Macri en zijn vrouw weer verwacht in het Koninklijk Paleis. Daar vindt het staatsbanket plaats. De Argentijnse president is twee dagen in Spanje. Donderdag opent hij met zijn vrouw, Felipe en Letizia de kunstbeurs ARCOmadrid. Daar is dit jaar bijzondere aandacht voor Argentinië. Donderdagavond vindt de tegenprestatie plaats.

Macri en zijn echtgenote zijn eind volgende maand in Nederland voor een staatsbezoek. De Argentijnse president trof Willem-Alexander en Máxima ook vorige maand al. Tijdens hun kerstvakantie in Patagonië maakten de koning en koningin tijd voor een ontmoeting met Macri en zijn gezin. Vorig jaar trof Máxima de president van haar geboorteland ook al meermaals.