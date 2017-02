Koningin Máxima hoopvol over toekomst jeugd

ANP Koningin Máxima hoopvol over toekomst jeugd

UTRECHT - Koningin Máxima is hoopvol over de arbeidskansen van de jeugd. "We gunnen alle jongeren de kans hun droom waar te maken. Maar we weten hoe moeilijk dat vaak is, want kansen zijn nu eenmaal niet gelijk verdeeld.'' Dat zei Máxima woensdag in haar openingstoespraak bij het eerste Buzinezz Forum in Utrecht. Dat is een platform dat jongeren een handje helpt op de arbeidsmarkt.

Door ANP - 22-2-2017, 13:02 (Update 22-2-2017, 13:02)

"Gelukkig gaat het weer beter met de economie, en dat helpt. De jeugdwerkloosheid is gedaald. Ook in het onderwijs gaat het de goede kant op. Meer jongeren maken hun opleiding af en hun opleidingsniveau stijgt. Onder migrantenjongeren is het aantal hoger opgeleiden in tien jaar zelfs verdubbeld. Dat zijn allemaal hoopvolle ontwikkelingen", zei de koningin.

Máxima sprak lovend over de eerste resultaten van de Buzinezzclub. De organisatie begeleidt jongeren van een uitkering naar werk, een opleiding of een eigen bedrijf en wordt ondersteund door het Oranje Fonds. Máxima: ''De eerste resultaten zijn veelbelovend. In Rotterdam bleek dat vorig jaar dat 59 procent van de jongeren sneller dan verwacht succes had. In plaats van twee jaar, konden ze gemiddeld na één jaar hun uitkering achter zich laten. Dat betekent: minder uitgaven voor de overheid. Een afgesproken rendement voor de investeerders. En veel meer kans op een goede toekomst voor de jongeren."

Máxima bedankte alle Buzinezzclub-coaches voor hun inzet en tijd. ''Laten we niet vergeten dat het gaat om veel meer dan economische zelfstandigheid. Het gaat ook om gevoel van eigenwaarde. Om vertrouwen hebben in jezelf."