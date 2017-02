Uitvaart koningin-moeder van Tonga op 1 maart

NUKU'ALOFA - Het stoffelijk overschot van de zondag overleden koningin-moeder van Tonga, Halaevalu Mata'aho, wordt op 28 februari vanuit Nieuw-Zeeland overgebracht naar het eilandkoninkrijk in de Pacifische oceaan. De uitvaart is op 1 maart zo liet kroonrpins Tupouto'a 'Ulukala dinsdag weten.

Door ANP - 21-2-2017, 23:24 (Update 21-2-2017, 23:24)

De 90-jarige weduwe van de in 2006 overleden koning Tupou IV, en moeder van de koningen Siaosi Tupou V (+2012) en Tupou VI, was vorige week vanuit Tonga naar Auckland gevlogen. Daar is ze in een ziekenhuis gestorven. Details over haar conditie en de doodsoorzaak zijn niet bekend gemaakt.

De bevolking van Tonga kan de komende dagen rouwbeklag betonen bij het koninklijk paleis in de hoofdstad Nuku'alofa zo zei de kroonprins in een radioboodschap. Na de uitvaart zal de koninklijke familie tien dagen rouw aannemen.