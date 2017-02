Koning Willem-Alexander zou blanco stemmen

ANP Koning Willem-Alexander zou blanco stemmen

BERKENWOUDE - Koning Willem-Alexander gaat 15 maart niet stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, ook al mag hij dat als ieder ander Nederlands burger wel. Dat vertelde hij dinsdagmiddag aan jongeren uit de Krimpenerwaard die hem aan het einde van een rondetafelgesprek aan een korte vragenronde onderwierpen.

Door ANP - 21-2-2017, 19:55 (Update 21-2-2017, 19:55)

Willem-Alexander gaf als reden voor zijn stemonthouding dat stemmen in Nederland geheim is. Dat is voor iedereen goed, maar pakt in zijn persoonlijke geval verkeerd uit, zo zei hij. Nadere uitleg gaf hij niet, maar de koning wilde daarmee zeggen dat er dan volop zou worden gespeculeerd over op welke partij hij zou hebben gestemd.

Als stemmen niet geheim zou zijn, zo vertelde hij verder, dan zou hij blanco stemmen. Daarmee maakte hij danwel gebruik van zijn rechten, maar bleef boven de partijen staan. De jongeren hadden de koning gevraagd of hij stemrecht had.

Een andere prangende vraag was wat Willem-Alexander had willen zijn als hij niet koning was geworden. Het spontane antwoord kwam van koningin Máxima die erop wees dat je wel van alles kan willen 'zijn', maar dat het leven soms andere wendingen neemt omdat je iemand op je pad vindt waardoor alles anders loopt. 'Je moet tevreden zijn met wat je hebt', vond de koningin.