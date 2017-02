Koningspaar werkt als team bij streekbezoek

ANP Koningspaar werkt als team bij streekbezoek

BERGAMBACHT - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben met hun visite dinsdag aan de Krimpenerwaard nu negen streekbezoeken achter de rug. Bij de bliksemsnelle rondgang door Krimpen aan den IJssel, Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht werd duidelijk dat het koningspaar inmiddels geheel op elkaar is ingespeeld bij dit soort bezoeken. Daarnaast zorgde de provincie Zuid-Holland voor een eigentijdse en zeer productieve invulling van het uitstapje.

Door ANP - 21-2-2017, 19:48 (Update 21-2-2017, 19:48)

Streekbezoeken zijn bedoeld om de koning nader kennis te laten maken met een bepaald deel van een provincie. De commissaris van de Koning doet het paleis een voorstel en geeft een motivatie en gaat na akkoord aan de slag. De Krimpenerwaard heeft net een moeizame, lang uitgesponnen gemeentelijke herindeling achter de rug en staat mede door de dalende bodem die de traditioneel sterke veeteelt bedreigt, voor grote uitdagingen. Maar de regio die graag zijn eigen boontjes dopt, heeft ook kracht en dat wilde Zuid-Holland dinsdag laten zien.

Bij een streekbezoek staat praten met inwoners, bestuurders, vertegenwoordigers van bedrijfs- en verenigingsleven en onderwijs voorop. Bij de gesprekken komen steeds andere aspecten van wat er in de regio speelt aan bod. Op die manier hoort het koningspaar de problemen, maar ook wat er goed gaat. Zowel de jongeren als de ouderen die ze spraken in Berkenwoude waren vol lof over de Krimpenerwaard, een veilig en mooi stukje Nederland.

Discussies

De provincie liet een aantal discussies vooraf gaan door een introductiefilmpje waardoor de toon meteen was gezet en er geen tijd werd verspild aan het aftasten van de onderwerpen. Het maakte de tijd nog nuttiger en gaf bovendien ook beter inzicht in wat er speelt in de Krimpenerwaard. Volgens het draaiboek zijn er bij de discussies wisselende gespreksleiders - de commissaris of de burgemeester bijvoorbeeld - maar koning en koningin nemen om beurten net zo vaak zelf het initiatief.

Ze vragen door, prikkelen met hun vragen, en doen ook suggesties, daarbij puttend uit eigen ervaringen bij streekbezoeken aan andere delen van het land of werkbezoeken in het kader van het Oranjefonds. Dat gaf commissaris van de Koning Jaap Smit de noodzakelijke maar ondankbare taak vooral ook op het tijdschema te letten. Waar het koningspaar mensen bij elkaar bracht, zoals de koning zei tegen de jongeren die hij ontmoette, zo haalde Smit noodgedwongen 'mensen weer uit elkaar' omdat de volgende etappe van het bezoek wachtte.