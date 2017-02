Warme ontvangst koningspaar in Krimpen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagmorgen door een grote mensenmenigte verwelkomd bij het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel bij het begin van hun streekbezoek aan de Krimpenerwaard. "Een prachtig warme ontvangst", aldus de koning na de wandeling langs het enthousiaste publiek.

Door ANP - 21-2-2017, 10:50 (Update 21-2-2017, 10:50)

Binnen wachtte het eerste van vele gesprekken die het koningspaar in Krimpen en Krimpenerwaard gaat voeren om meer te weten te komen over het toekomstperspectief van dit deel van de provincie Zuid-Holland. Eerste gespreksonderwerp was hoe de recente gemeentelijke herindeling tot stand was gekomen. "Met heel veel moeite", wist oud-burgemeester Arie van Erk.

Vanuit Krimpen aan den IJssel gaat het gezelschap naar Gouderak, waar een gastenboerderij wordt bezocht en onder meer toerisme en de agrarische toekomst aan bod komen.