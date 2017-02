Koning Harald: leeftijd is slechts een cijfer

OSLO - "Leeftijd is slechts een cijfer". Dat zei de Noorse koning Harald in een interview ter gelegenheid van zijn verjaardag. Harald is dinsdag tachtig jaar geworden en viert de dag in familiekring om zich in mei te laten fêteren door de regering. Tenslotte is het dit jaar dubbelfeest: koningin Sonja wordt in juli ook tachtig jaar.

21-2-2017

"Als je bezig blijft en je gezondheid is goed, dan denk je er niet aan hoe oud je bent. De buitenkant mag dan zijn veranderd, van binnen ben je nog dezelfde", voegde Sonja aan het betoog van haar man toe. Ze zei zich 'vijftig' te voelen.

In het vraaggesprek heeft de koning nog maar weer eens duidelijk gemaakt dat abdicatie niet in zijn woordenboek voorkomt. "Ik heb een eed afgelegd op de grondwet. Voor mij is die eed mijn leven lang van kracht", aldus Harald die sinds 1991 regeert. "Van aftreden kan geen sprake zijn, tenzij ik van mijn kinderen een duidelijk signaal krijg dat het tijd is."

Hij slaat ook regelmatig het aanbod van zoon kroonprins Haakon af om wat taken over te nemen. Maar de hulp van het kroonprinselijk paar wordt wel op prijs gesteld. "We vormen met z'n vieren een team". Vorig jaar zei de koning al nog altijd veel plezier aan zijn werk te beleven en kracht en energie te halen uit de ontmoetingen met de bevolking, met name de jongeren.