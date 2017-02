Prins William maakt kans op Britse homoprijs

ANP Prins William maakt kans op Britse homoprijs

LONDEN - Prins William mag over een maand of drie mogelijk een homoprijs in ontvangst nemen. De Britse prins is genomineerd voor een British LGBT Award, werd maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 20-2-2017, 22:38 (Update 20-2-2017, 22:38)

William is een van de tien genomineerden in de categorie ‘Celebrity Straight Allies’ omdat hij in juli poseerde voor het blad Attitude. De prins was het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat op eigen initiatief op de cover van een homo-uitgave prijkte.

De Britse LGBT-gemeenschap bepaalt wie de prijs wint, online kan gestemd worden. Wie in de prijzen valt, wordt op 12 mei duidelijk.