Carl Gustaf ziet gelijkenis Zweden en Canada

ANP Carl Gustaf ziet gelijkenis Zweden en Canada

STOCKHOLM - Een Zweed voelt zich makkelijk thuis in Canada omdat beide landen veel overeenkomsten hebben. Dat zei de Zweedse koning Carl Gustaf maandag bij het staatsbanket voor zijn Canadese gasten. Gouverneur-generaal David Johnson en zijn vrouw Sharon zijn de komende dagen in Zweden.

Door ANP - 20-2-2017, 22:19 (Update 20-2-2017, 22:19)

Carl Gustaf begon zijn toespraak met het ophalen van herinneringen. Hij vertelde dat hij en zijn vrouw Silvia veel goede herinneringen hebben aan hun staatsbezoeken aan Canada, in 1988 en 2006. Daarnaast bezocht de koning het land nog een aantal keer. “Tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver in 2010 zijn de koningin en ik warm ontvangen in British Columbia. Als groot fan van wintersporten moet ik toegeven dat meerdere gouden medailles voor Zweden die trip nog memorabeler maakten.”

Bij het staatsbanket schoven ook Carl Gustafs jongste kinderen aan: Prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia en prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill. Voor O'Neill is het de eerste keer dat hij deelneemt aan officiële aangelegenheden. Kroonprinses Victoria is nog met haar gezin op vakantie en laat het bezoek van de Canadezen aan zich voorbij gaan.

Elizabeth

Desondanks is Zweden vereerd met het bezoek, sprak Carl Gustaf. Dat “in een druk jaar” prioriteit wordt gegeven aan een meerdaagse reis naar zijn land, noemde de koning een hele eer. Canada viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. “De beste wensen voor u en uw landgenoten”, zei Carl Gustaf dan ook.

De koning bracht tot slot een toast uit op de Britse koningin Elizabeth. Zij is immers ook koningin van Canada.