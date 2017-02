Britten demonstreren tegen staatsbezoek Trump

ANP Britten demonstreren tegen staatsbezoek Trump

LONDEN - Duizenden Britten zijn maandagavond de straat opgegaan om te demonstreren tegen de komst van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Hij is uitgenodigd op staatsbezoek, koningin Elizabeth zou hem later dit jaar officieel ontvangen.

Door ANP - 20-2-2017, 21:24 (Update 20-2-2017, 21:24)

Veel Britten zijn bang dat het bezoek van Trump de koningin in verlegenheid brengt. Een petitie om de veelbesproken president niet uit te nodigen, werd vorige maand 1,8 miljoen keer getekend. Er kwam ook een verzoekschrift dat van regering en parlement juist het tegenovergestelde vroeg.

Maandag behandelde het Lagerhuis beide petities. Volgens Reuters gaat het om een ‘symbolische discussie’ waarin nog niet gedwongen kan worden de uitnodiging aan Trump in te trekken. Toch was de behandeling voor duizenden Britten een gelegenheid om te demonstreren.

Afgelegen

Over het staatsbezoek is nauwelijks iets bekend. Wel wordt er volop gespeculeerd. Zo zou Trump een ontmoeting met prins Charles niet zien zitten. De prins van Wales vraagt al jaren aandacht voor klimaatverandering. Trump heeft lange tijd volgehouden dat klimaatverandering een verzinsel was. Een ontmoeting met Catherine, de echtgenote van prins William, zou de Amerikaanse president dan weer wel zien zitten.

Ook is het nog steeds de vraag waar Elizabeth Trump ontvangt als hij naar het Verenigd Koninkrijk komt. Buckingham Palace of Windsor Castle, beide in handen van de staat, liggen meer voor de hand dan het familiebezit Balmoral Castle. Met het oog op eventuele massaprotesten is het Schotse Balmoral handiger, omdat het afgelegen ligt.