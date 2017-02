Belgische koningin Mathilde ontvangen in Laos

ANP Belgische koningin Mathilde ontvangen in Laos

VIENTIANE - Koningin Mathilde van België is in Laos begonnen aan haar werkbezoek voor Unicef. De echtgenote van koning Filip werd maandag ontvangen in het presidentieel paleis in de hoofdstad Vientiane, waar ze de vicepresident van het land in Zuidoost-Azië ontmoette.

Door ANP - 20-2-2017, 16:40 (Update 20-2-2017, 16:40)

“Ik ben net aangekomen in uw prachtige land en ik ben heel blij dat ik Laos de komende drie dagen kan ontdekken”, zei Mathilde tegen de vicepresident, melden diverse Belgische media. “Ik ben benieuwd naar wat Unicef hier allemaal doet, en ik zal die projecten ter plaatse bezoeken, morgen en overmorgen.”

Mathilde is in Laos als erevoorzitter van de Belgische afdeling van Unicef. Tijdens haar verblijf in Azië bezoekt de koningin enkele projecten die Unicef opzette voor kansarme kinderen in Laos. De nadruk ligt op de onderwerpen voeding, gezondheid en onderwijs, twitterde het Belgische hof maandag bij foto’s van Mathildes aankomst.