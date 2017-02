Zweeds koningspaar verwelkomt Canadezen

ANP Zweeds koningspaar verwelkomt Canadezen

STOCKHOLM - David Johnston, de gouverneur-generaal van Canada, is maandag begonnen aan zijn staatsbezoek in Zweden. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden begroetten Johnston en zijn vrouw Sharon met een welkomstceremonie in Stockholm. Bij de Koninklijke Stallen inspecteerde Johnston de erewacht.

Door ANP - 20-2-2017, 13:17 (Update 20-2-2017, 13:17)

Het staatsbezoek van de gouverneur-generaal van Canada duurt vier dagen en staat in het teken van mondiale kwesties als migratie, innovatie, duurzaamheid en de handel tussen Zweden en Canada. Maandagmiddag ontmoet Johnston Zweedse politici en minister-president Stefan Löfven. 's Avonds volgt een staatsbanket.

Naast de Zweedse hoofdstad gaat Johnston naar Malmö, Lund en Göteborg in het zuiden.