ANP Zweeds hof trakteert op foto prinses Leonore

STOCKHOLM - Prinses Leonore van Zweden mag maandag drie kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid van de derde verjaardag van de oudste dochter van prinses Madeleine en Christopher O'Neill trakteert het Zweedse hof op nieuwe foto's van het meisje.

Door ANP - 20-2-2017, 12:24 (Update 20-2-2017, 12:24)

Op Instagram plaaste het Zweedse hof een foto van Leonore met roze en witte ballonnen. Op de Facebookpagina van het Zweedse koningshuis staat een nieuwe portretfoto. Ook prinses Madeleine plaatste foto's op Facebook. ''Van harte gefeliciteerd lieve Leonore, je brengt ons elke dag aan het lachen", schrijft de moeder van de jarige erbij.

Madeleine beviel op 20 februari 2014 in New York van haar eerste dochter Leonore Lilian Maria. De titel van de kleine prinses is hertogin van Gotland. Op 15 juni vorig jaar volgde de geboorte van haar broertje prins Nicolas. Het gezin woont in Londen.