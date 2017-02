Rugbybeelden van sportieve Filip opgedoken

ANP Rugbybeelden van sportieve Filip opgedoken

BRUSSEL - In België zijn archiefbeelden opgedoken waarop koning Filip een potje rugby speelt. De toen zeventienjarige prins Filip was lid van de Brusselse rugbyclub Avia, waar de amateurbeelden in de winter van 1978 zijn gedraaid.

Door ANP - 20-2-2017, 12:09 (Update 20-2-2017, 12:09)

De historische beelden zijn maandag te zien op de website van Het Laatste Nieuws. In de Vlaamse krant haalt toenmalig trainer Luc Willems (68) herinneringen op aan zijn pupil van destijds.

"Die dag stond Albert, toen ook nog gewoon prins, naast het veld. Een beetje verstopt om niet op te vallen. Hij kwam Filip oppikken - normaal bracht ik hem terug naar huis, in ­Kasteel Belvédère'', begint Willems aan een van zijn anekdotes. ''Toen de training afgelopen was, hoorden we hem roepen: 'Filip! Filip!' Maar Filip had geen zin: 'Doe maar alsof je hem niet hoort.' Dus bleven we lopen, terwijl Albert steeds dwingender gebaren maakte. We hebben zeker tien minuten over en weer ge­lopen tot Albert het wachten écht beu was en zich boos maakte."

Willems heeft de licentie van de toen rugbyspelende prins bewaard. "Hij had talent voor sport, dat zag je meteen. Inzicht ook. En aan inzet ontbrak het hem niet. Maar technisch, tja..."