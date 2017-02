Delphine Boël dinsdag opnieuw naar rechter

ANP Delphine Boël dinsdag opnieuw naar rechter

BRUSSEL - Delphine Boël gaat dinsdag opnieuw naar de rechtbank in Brussel in een poging koning Albert II te laten erkennen dat hij haar biologische vader is. De gepensioneerde koning zal niet bij de zitting aanwezig zijn, de 82-jarige Albert laat zich vertegenwoordigen door zijn advocaat.

Door ANP - 20-2-2017, 10:46 (Update 20-2-2017, 10:46)

Delphine Boël (48) begon in 2013 een juridische procedure om zich als dochter te laten erkennen door koning Albert II en eiste ook dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot.

Volgens de kunstenares had haar moeder Sybille de Selys Longchamps een relatie met Albert tussen 1966 en 1984. Albert heeft altijd ontkend de biologische vader te zijn, wel bekende hij dat hij en koningin Paola een huwelijkscrisis hadden doorgemaakt in de jaren zeventig. Delphine's wettelijke vader Jacques Boël heeft al een DNA-test gedaan. Daaruit bleek dat hij niet haar biologische vader is.

De voortzetting van de zaak-Boël komt voor Albert zeer ongelegen, nu koningin Paola in het ziekenhuis ligt, waar ze vrijdag is geopereerd aan een gebroken heup. Ze was vorige week gevallen in kasteel Belvédère in Brussel.