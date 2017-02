Filip en Mathilde op ziekenbezoek bij Paola

BRUSSEL - Koning Filip van België is zaterdag samen met zijn vrouw koningin Mathilde op bezoek geweest bij zijn moeder koningin Paola. Dat bevestigt het paleis.

18-2-2017

Paola ligt sinds donderdag in het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Daar herstelt ze van een heupoperatie nadat ze eerder deze week haar heup brak na een ongelukkige val in kasteel Belvédère.

Vrijdag kreeg Paola ook al ziekenbezoek. Toen kwamen haar man koning Albert en dochter prinses Astrid langs.