ANP Koning Cambodja ontvangt Angelina Jolie

SIEM REAP - Angelina Jolie en haar gezin hebben zaterdag een ontmoeting gehad met koning Norodim Sihamoni van Cambodja. De Amerikaanse filmster is in het land om haar film First They Killed My Father te promoten.

Door ANP - 18-2-2017, 15:58 (Update 18-2-2017, 15:58)

Norodim Sihamoni ontving Jolie en haar zes kinderen vlak voor de première in zijn residentie in de stad Siem Reap. Daar was ook de moeder van de koning, Norodom Monineath Sihanouk, bij aanwezig.

First They Killed My Father is gebaseerd op een autobiografie van mensenrechtenactiviste Loung Ung, een vriend van Angelina. Het verhaal gaat over het gewelddadige regime van de Rode Khmer in Cambodja in de jaren zeventig. De film is in zijn geheel opgenomen in het Aziatische land.