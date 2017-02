Victoria en Daniel nemen tijd voor kinderen

STOCKHOLM - Het Zweedse hof heeft de media gerustgesteld. Er is niks mis met kroonprinses Victoria. Ze heeft alleen een time-out genomen om met haar gezin een paar weken door te brengen. Begin maart pakt ze haar werkzaamheden weer op, zo liet het paleis weten aan het bezorgde Svensk Damtidning.

Door ANP - 18-2-2017, 11:22 (Update 18-2-2017, 11:22)

Het vrouwenblad had zich eerder deze week hardop afgevraagd 'waar is kroonprinses Victoria?'. Sinds 20 december had ze geen openbare verplichtingen meer op zich genomen en haar afwezigheid komende week bij het inkomende staatsbezoek uit Canada was ongebruikelijk en daarom opvallend. Ook echtgenoot prins Daniel kwam al enige tijd niet in de agenda voor.

Er werd al gefluisterd dat het kroonprinselijk gezin warmer oorden had opgezocht. "Het gaat om een al lang geplande privéreis met de kinderen. De kroonprinses wil kwaliteitstijd met haar kinderen", aldus de paleiswoordvoerder over de afwezigheid van Victoria en Daniel. In maart, wanneer onder meer Victoria's naamdag wordt gevierd, is het gezin weer terug.