ANP Prinses Christina blijft graag in anonimiteit

DEN HAAG - Prinses Christina, de jongste van de vier dochters van wijlen koningin Juliana, is zaterdag zeventig jaar geworden. De prinses probeert al een leven lang zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers te blijven. "Ik beweeg me graag in de anonimiteit, waar die lading van prinses-zijn er niet is. Waar ik mensen kan ontmoeten en mensen mij aardig vinden om mijzelf, niet om wat ik ben", zei ze daarover jaren geleden in een zeldzaam interview.

Door ANP - 18-2-2017, 9:13 (Update 18-2-2017, 9:13)

Het vraaggesprek vond plaats omdat het moest. De prinses had namelijk cd's opgenomen ten bate van het goede doel en daar hoorde ook een bescheiden publiciteitscampagne bij. "Ik ben niet iemand die zich voor de lol laat interviewen. Over mijn privéleven doe ik geen uitspraken. Dat privéleven is mij heilig", vertelde Christina zo'n vijftien jaar geleden.

De met een oogafwijking geboren prinses koos al vroeg voor een leven in het buitenland: Canada, New York. "Dat ik me er zo thuis voel, in sommige opzichten meer dan in Nederland, komt vooral doordat niemand me er kent. Ik ben er een kleine vis in een grote vijver. In Nederland is het toch net andersom", aldus Christina over die jaren. Ze leerde er Jorge Guillermo kennen, met wie ze in 1975 trouwde.

Parlementaire toestemming

Het paar vroeg geen parlementaire toestemming waarmee Christina weer een koninklijke last lichter was. Uit het huwelijk, dat in 1996 strandde, werden drie kinderen geboren: Bernardo, Nicolas en Juliana. In die tijd nam Christina haar zang weer op, bracht cd's uit en zong ook bij openbare familieplechtigheden, zoals het huwelijk van haar neef prins Bernhard en in 2004 bij de uitvaarten van haar ouders. 'It is a gift to be simple' bracht ze voor Juliana ten gehore en 'La Golondrina' voor vader prins Bernhard.

Er ontstond nog even ophef over de in Londen wonende Christina toen bleek dat ze haar vermogen enige tijd had ondergebracht op Kanaaleiland Guernsey. Dit om het uit handen te houden van haar ex, en in overeenstemming met de Britse belastingwetten en na overleg met de Nederlandse Belastingdienst. Leden van de Tweede Kamer vonden het echter op belastingontduiking lijken, en kapittelden Christina én koningin Beatrix omdat haar trustfonds was ingeschreven op paleis Noordeinde. Boven de kantoren van de Koninklijke Stallen heeft ze ook haar Haagse pied-à-terre.

Christina, inmiddels grootmoeder van een kwartet kleinkinderen, treedt verder weinig in de openbaarheid. Met uitzondering van de prijsuitreiking van het naar vernoemde muziekconcours en bij familiefeesten, zoals vorige maand de gouden bruiloft van zus prinses Margriet - Christina was in 1967 bruidsmeisje - en de inhuldiging van neef Willem-Alexander in 2013.