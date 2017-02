Scheiding Tessy en Louis in gang gezet

ANP Scheiding Tessy en Louis in gang gezet

LONDEN - Prins Louis van Luxemburg en prinses Tessy hebben vrijdag bij Central Family Court in Londen de eerste stap gezet naar hun echtscheiding. Een Britse rechter sprak een 'decree nisi' uit, een verklaring waarin hij stelt geen bezwaren te zien tegen een scheiding. Binnen zes weken kan dan een 'decree absolute' volgen, waarmee de scheiding definitief een feit en beide partijen bijvoorbeeld vrij zijn om te hertrouwen.

Door ANP - 17-2-2017, 19:59 (Update 17-2-2017, 19:59)

Prinses Tessy had volgens de Daily Mail de scheiding aangevraagd op grond van 'onredelijk gedrag' ('unreasonable behaviour') van haar echtgenoot. Volgens de Britse krant werden er door het in Londen wonende prinselijk paar geen bezwaren ingebracht en sprak rechter Richard Robinson het 'decree nisi' in luttele minuten uit.

Het Luxemburgse hof had de echtscheiding vorige maand al aangekondigd en wilde vrijdag geen nadere uitleg geven. Louis en Tessy, die twee kinderen hebben, waren sinds 2006 getrouwd.