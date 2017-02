Koning Albert en prinses Astrid bij Paola

BRUSSEL - Koning Albert heeft samen met prinses Astrid een bezoek gebracht aan koningin Paola. In de namiddag kwamen de Belgische royals aan bij het ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Paola herstelt daar van een heupoperatie.

Door ANP - 17-2-2017, 18:33 (Update 17-2-2017, 18:33)

De inmiddels 79-jarige Paola, de moeder van de huidige koning Filip, werd vrijdagochtend geopereerd, nadat ze bij een val in kasteel Belvédère haar heup had gebroken. De operatie is goed verlopen, meldde het Belgische persbureau Belga al eerder op de dag.