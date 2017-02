Prinses Cristina blijft alleen achter

PALMA - Prinses Cristina heeft ondanks haar vrijspraak in de fraudezaak waarbij haar man Iñaki Urdangarin was betrokken, toch alles verloren. Dat stelt dagblad El País vrijdag in een uitgebreide analyse. Haar echtgenoot moet ruim zes jaar de gevangenis in, binnen de koninklijke familie speelt ze geen rol meer, haar titel als hertogin van Palma is afgenomen en niemand in Spanje gelooft - ondanks het vonnis - in haar onschuld. "Haar leven zal nooit meer zijn zoals voorheen", concludeert de krant.

De rechtbank in Palma achtte niet bewezen dat Cristina wist van de criminele activiteiten van haar man, die onder meer werd veroordeeld voor fraude, valsheid in geschrifte, verduistering en corruptie. Ze had volgens de rechters wel geprofiteerd van de malversaties omdat een deel van het voor de belastingen weggehouden geld op een gezamenlijke rekening werd gestort. Cristina had daarvan 265.000 euro opgenomen. Dat geld moet ze teruggeven, maar omdat ze eerder al een borgsom van bijna zes ton moest betalen, krijgt ze nu geld terug.

Cristina heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en wilde dan ook geen gehoor geven aan verzoeken van haar vader koning Juan Carlos en broer koning Felipe om haar rechten op de troon of titel van hertogin van Palma op te geven. Adviezen om van Iñaki te scheiden, om de monarchie voor verdere beschadiging te behoeden, sloeg ze ook in de wind.

"Ik ben onschuldig en mijn man ook", herhaalde Cristina keer op keer en in de rechtbank kwam haar verhoor neer op het afdraaien van een kapotte grammofoonplaat. Ze wist niks of kon zich niks herinneren, zei ze steeds weer. De openbaar aanklager had Cristina ook niet aangeklaagd. Het betalen van het uit bedrog verkregen geld was voldoende. De anticorruptie-organisatie 'Schone Handen' dacht er anders over en voegde zich als civiele partij in het strafproces en eiste een gevangenisstraf van acht jaar tegen de Infanta. Vooralsnog moet 'Schone Handen' nu de juridische kosten van Cristina vergoeden.

Cristina was een paar jaar geleden al met haar vier kinderen uitgeweken naar Genève om uit het oog van de Spaanse media te blijven. Er staat een verhuizing op de rol naar Portugal. Onduidelijk is of Cristina haar werk kan behouden en wat ze gaat doen wanneer Iñaki in de cel belandt. Als hij geen hoger beroep instelt, wil het OM hem meteen opsluiten. "Cristina heeft met het vonnis geen troost gekregen, ze heeft alles verloren. De pijn van alleen zijn is groter dan de pijn die ze had gevoeld als ze geen gelijk had gehad", meent El País.