ANP Celstraf voor Iñaki, Cristina vrijgesproken

PALMA - Iñaki Urdangarin moet zes jaar en drie maanden de gevangenis is. Zijn vrouw prinses Cristina is vrijdagmiddag door de rechtbank van Palma de Mallorca vrijgesproken. Wel moet ze 265.000 euro aan schadevergoedingen betalen, meldden Spaanse media.

Door ANP - 17-2-2017, 12:37 (Update 17-2-2017, 13:14)

Tegen prinses Cristina was een straf van acht jaar geëist door de anticorruptie-organisatie 'Schone Handen'. Zo'n eis van een burgerlijke partij kan in het Spaanse recht. De openbare aanklager had tegen Iñaki 19,5 jaar geëist. Hij kreeg ook een boete van 512.000 euro.

De twee behoren tot een groep van zeventien beklaagden die terechtstaan wegens fraude met overheidsgeld. Urdangarin heeft volgens de rechtbank in de jaren 2003-2006 met zijn stichting Instituto Nóos geknoeid met miljoenen euro's overheidsgeld. De stichting organiseerde evenementen en kreeg onder meer geld van de regio Valencia en van de Balearen.

Zes miljoen

Zes miljoen euro zou onder Urdangarins verantwoordelijkheid zijn weggesluisd voor commerciële doeleinden. Hij heeft zich zo schuldig gemaakt aan fraude, valsheid in geschrifte, verduistering en corruptie.

Zijn vrouw Cristina, toen nog met de titel hertogin van Palma de Mallorca, werd beschuldigd door een omstreden burgerlijke partij, het Sindicato Manos Limpios (Syndicaat Schone Handen) en niet door het Openbaar Ministerie.

Felipe

De voormalige handbalspeler Urdangarin is sinds oktober 1997 getrouwd met Cristina. Ze hebben vier kinderen. Het echtpaar verscheen vrijdag niet op de zitting. Ze zijn in Genève waar Cristina werkt.

Koning Felipe en koningin Letizia waren op het moment van de uitspraak in het Thyssen museum in Madrid voor de opening van een tentoonstelling met Hongaarse kunst. Felipe onthield zich van enig commentaar. Het Spaanse hof liet in een reactie weten de onafhankelijke rechtspraak te respecteren.

Cristina's advocaat liet weten dat de prinses blij is dat de uitspraak haar onschuld bevestigt. De prinses is nog altijd overtuigd van het onschuld van haar man.