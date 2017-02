Frederik geniet met gezin van skivakantie

ANP Frederik geniet met gezin van skivakantie

BERN - De Deense kroonprins Frederik geniet met zijn vrouw en vier kinderen van een skivakantie in de Zwitserse Alpen. Het Deense hof deelde via social media vakantiekiekjes van het gezin.

Door ANP - 17-2-2017, 12:36 (Update 17-2-2017, 12:36)

Via Facebook werden drie foto’s van de kinderen van Frederik en Mary verspreid. Prins Christian, prinses Isabella, prins Vincent en prinses Josephine poseerden in de sneeuw. Op een foto is het viertal te zien, op de twee andere foto’s staan de zoons en dochters van het kroonprinselijk paar afzonderlijk van elkaar.

Ook op Instagram verschenen drie vakantiekiekjes. Daarop zijn ook Frederik en Mary te zien. De kroonprinses maakte een selfie met oudste dochter Isabella in de skilift en kiekte Vincent en Josephine op de lange latten. De tweeling staat volledig ingepakt op de piste. Op de derde foto staat Frederik met oudste zoon Christian en Alexander Stephens, een neef van Mary.

Waar het gezin vakantie viert, is niet bekendgemaakt. Voorgaande jaren zochten Frederik, Mary en de kinderen de sneeuw op in Verbier. Lang heeft het gezin niet meer in Zwitserland. Zondag moet de kroonprins terug zijn in Denemarken om zijn moeder koningin Margrethe te vervangen. Zij is tot en met 6 maart het land uit, Frederik is in haar afwezigheid regent.