ANP Koning Filip bezorgd over ouders

BRUSSEL - De Belgische koning Filip heeft donderdagmiddag samen met koningin Mathilde de Amerikaanse weldoener en ondernemer Bill Gates ontvangen. De oprichter van Microsoft die tegenwoordig zijn tijd en geld besteedt aan goede doelen, werd verwelkomd in het Koninklijk Paleis in Brussel. Eerder op de dag was Gates ook al te gast bij de Europese Unie.

Door ANP - 16-2-2017, 20:42 (Update 16-2-2017, 20:42)

Koning Filip, die ook president Almazbek Atambayev van Kirgizstan op audiëntie kreeg, zal met zijn gedachten ook elders zijn geweest nu donderdag bekend werd dat zijn 79-jarige moeder koningin Paola na een heupbreuk in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het is de tweede ziekenhuisopname vanwege een onfortuinlijke val in anderhalve maand tijd.

De zorgen van de koning strekken zich ook uit tot zijn 82-jarige vader koning Albert. Die komt namelijk volgende week weer volop in de schijnwerpers te staan wanneer de rechtbank zich buigt over het verzoek van zijn buitenechtelijke dochter Delphine Boëll om hem als haar vader te erkennen.

Albert, die zo'n twintig jaar geleden alle contact met Delphine en haar moeder verbrak en het vaderschap sindsdien ontkent, hoeft zelf niet te verschijnen. De tragedie rond Delphine heeft echter zijn weerslag op het gehele koningshuis dat Filip na zijn troonsbestijging in 2013 juist in rustiger vaarwater wilde leiden.