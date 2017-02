Koning Harald voelt zich geen tachtig

OSLO - Koning Harald voelt zich allerminst (bijna) tachtig jaar oud. Dat zei hij in een interview dat de Noorse televisie heeft afgenomen ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag volgende week dinsdag. "Ik dacht altijd dat iemand van tachtig stokoud was, maar ik voel mezelf helemaal niet stokoud”, aldus de koning.

Door ANP - 16-2-2017, 20:21 (Update 16-2-2017, 20:21)

De koning heeft apart en samen met echtgenote koningin Sonja met de televisie gesproken. De koningin wordt later dit jaar ook tachtig jaar. Ter gelegenheid van beider verjaardagen heeft het Noorse hof donderdag nieuwe familiefoto's vrijgegeven, genomen in het Koninklijk Paleis in Oslo.

Het koningspaar poseerde elk apart, maar ook met elkaar, met alle vijf kleinkinderen en met de gezinnen van hun dochter Märtha Louise en zoon Haakon, inclusief kroonprinses Mette-Marit's zoon uit een eerdere relatie, Marius.

In de loop van het jaar zijn er in Noorwegen tal van festiviteiten ter ere van de twee koninklijke tachtigers. Afgelopen weekend was er binnen de koninklijke familie al een groot feest ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Haralds zus prinses Astrid.