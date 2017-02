Cristina en Iñaki horen vrijdag uitspraak

ANP Cristina en Iñaki horen vrijdag uitspraak

PALMA - De Spaanse prinses Cristina en haar man Iñaki Urdangarin horen vrijdag het vonnis van de rechtbank van Palma de Mallorca in het proces dat tegen hen en nog vijftien verdachten is aangespannen. De rechtbank heeft dat donderdag laten weten. De rechters hebben zich sinds 22 juni over het bewijsmateriaal en de getuigenissen gebogen.

Door ANP - 16-2-2017, 19:37 (Update 16-2-2017, 19:37)

Tegen prinses Cristina, de zus van koning Felipe, is door de anticorruptieorganisatie 'Schone Handen' acht jaar celstraf geëist. Dit omdat de prinses zou hebben geprofiteerd van de malversaties van haar man, die onder meer terechtstaat voor belastingontduiking, fraude en witwassen. Het Openbaar Ministerie en de Spaanse fiscus ondersteunen de eis niet. De verwachting is dat Cristina mede daarom niet de gevangenis in moet.

Iñaki Urdangarin, een van de hoofdverdachten in het proces 'Nóos' - naar het bedrijf dat hij leidde om regionale en lokale overheden te helpen aantrekkelijke sportieve evenementen binnen te halen - kan wel celstraf tegemoet zien. De eis is 19,5 jaar. De voormalige Olympische handballer zal niet meteen worden opgesloten als hij beroep aantekent, zo werd eerder dit jaar al bekend.

Het vonnis had al eind december uitgesproken moeten zijn maar rechter Samantha Romero vroeg en kreeg in november drie maanden uitstel van de Audiencia Provincial, die de rechters tot 31 maart de tijd gaf om te werken aan hun uitspraak.