Zorgen om Paola na nieuwe fractuur

ANP Zorgen om Paola na nieuwe fractuur

BRUSSEL - De heupbreuk van koningin Paola (79) zo kort na haar wervelfractuur heeft in België bij de media en bij medisch specialisten tot bezorgdheid geleid. Het paleis maakte donderdag bekend dat de koningin na een val in het ziekenhuis is opgenomen, nadat ze daar rond de jaarwisseling ook al een week had verbleven.

Door ANP - 16-2-2017, 18:57 (Update 16-2-2017, 18:57)

"Zonder uiteraard haar dossier te kennen, zou dat er toch op kunnen wijzen dat er iets aan de hand is met de coördinatie van haar lichaam of dat de koningin aan botontkalking lijdt”, zegt professor Jan Victor, diensthoofd orthopedie en traumatologie van het UZ-Gent tegen Het Nieuwsblad.

"Een heupbreuk op die hoge leeftijd is een ernstig letsel”, aldus de heupspecialist. "Het zal zaak zijn haar na de operatie zo snel mogelijk weer uit bed en op de been te krijgen.” Snelle revalidatie was bij haar wervelfractuur eind vorig jaar ook geboden. "Bij oudere patiënten moeten we er toch van uitgaan dat het letsel nooit helemaal meer herstelt”, aldus de professor.

Het paleis wilde geen nadere details geven over hoe en wanneer de koningin was gevallen.