Paola heeft haar heup gebroken

ANP Paola heeft haar heup gebroken

Door ANP - 16-2-2017, 17:07 (Update 16-2-2017, 17:34)

In verband met de ongelukkige val zal koning Albert de mis ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie, vrijdag in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken, niet bijwonen.

De 79-jarige moeder van koning Filip lag rond de jaarwisseling al een week in het Brusselse ziekenhuis, nadat ze bij een val een wervelfractuur had opgelopen. De revalidatie daarvan zou maanden duren. Ze herstelde sindsdien op het kasteel Belvédère.