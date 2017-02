Mathilde leert meer over actie tegen pesten

ANP Mathilde leert meer over actie tegen pesten

GENT - De Belgische koningin Mathilde is donderdag aan de vooravond van de Week tegen Pesten een kijkje gaan nemen op het Koninklijk Technisch Atheneum MoBi in Gent.

Door ANP - 16-2-2017, 13:55 (Update 16-2-2017, 13:55)

De koningin leerde op deze onderwijsinstelling voor techniek en transport over nieuwe methodes die worden toegepast om het pesten van leerlingen tegen te gaan.

In Vlaanderen en Brussel wordt jaarlijks in de week voorafgaand aan de krokusvakantie de Week tegen Pesten gehouden. Dit jaar is dat van 17 tot 24 februari. De Week gaat van start met de uitreiking van de 'Pesten dat kan niet!'-prijs die vrijdag wordt uitgereikt. Die prijs beloont scholen die een actief antipestbeleid voeren.