ANP Margrethe blij met goede banden royals

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe is blij dat de Scandinavische royals het goed met elkaar kunnen vinden. Margrethe en haar echtgenoot Henrik hebben nauwe banden met het Zweedse en Noorse koningspaar en ook in de toekomst voorziet de vorstin een hechte relatie.

Door ANP - 16-2-2017, 13:49 (Update 16-2-2017, 13:49)

“De kroonprins is zeer, zeer goed bevriend met kroonprinses Victoria en prins Daniel”, zegt Margrethe over haar zoon en troonopvolger Frederik. “Hetzelfde geldt voor zijn relatie met kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit”, zegt de Deense koningin in een interview met Norden Nu waar Billed Bladet uit citeert.

Volgens Margrethe treffen de troonopvolgers van Denemarken, Zweden en Noorwegen elkaar geregeld, ook achter gesloten deuren. Ook Margrethe heeft geregeld contact met haar collega’s in Zweden en Noorwegen. “De Scandinavische koninklijke families horen bij elkaar”, zegt Margrethe, een volle nicht van de Zweedse koning Carl Gustaf. Haar familiegeschiedenis noemt de vorstin ‘een brug’.