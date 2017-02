Bernhard verwacht 2 ton voor kankeronderzoek

ANP Bernhard verwacht 2 ton voor kankeronderzoek

BIDDINGHUIZEN - Prins Bernhard verwacht dit jaar minstens 200.000 euro op te halen voor fundamenteel onderzoek naar lymfklierkanker. Drie weken voor de grote inzamelingsactie op 5 maart staat de teller van toegezegde bijdragen al op 143.000 euro.

Door ANP - 16-2-2017, 13:16 (Update 16-2-2017, 13:51)

Prins Bernhard, echtgenote prinses Annette en andere leden van de Apeldoornse tak van de koninklijke familie zijn al enige tijd in training voor de zogenoemde Hollandse 100, een 'oer-Hollandse' duathlon, die in Flevoland wordt gehouden.

Deelnemers gaan 90 kilometer wielrennen en 10 kilometer schaatsen, en laten zich sponsoren ten bate van het onderzoek. Inschrijven en doneren kan via de website van Hollandse 100.

Bernhard moest vorig jaar het schaatsen op Flevonice in Biddinghuizen laten schieten toen hij bij de training een knieblessure opliep, maar hij is dit jaar zeker van de partij vertelde hij woensdag in het tv-programma Jinek.

Bij de prins werd de ziekte in 2013 vastgesteld. Na langdurige behandeling is hij genezen verklaard, maar niet iedereen is te genezen en jaarlijks sterven 1000 mensen aan lymfklierkanker.

Met de opbrengst van de door Bernhard opgezette 'Hollandse 100' wordt onderzoek gesteund. "Het zijn puzzelstukjes, maar samen kunnen die stukjes tot een oplossing leiden", aldus de prins. Eén van de andere deelnemers is zanger Simon Keizer (van Nick & Simon), wiens moeder de ziekte heeft.