Sultan Qaboos verwelkomt president Iran

MUSCAT - Sultan Qaboos van Oman heeft woensdag de Iraanse president Hassan Rouhani ontvangen in het Al Alam-paleis bij de hoofdstad Muscat. Rouhani brengt woensdag bliksembezoeken aan Oman en Koeweit, de enige Golfstaten waarmee Teheran normale betrekkingen onderhoudt.

15-2-2017, 16:28

Sultan Qaboos hield na de welkomstceremonie besprekingen met zijn Iraanse gast. Oman heeft anders dan zijn economisch machtige buurland Saudi-Arabië goede betrekkingen met Iran, dat ter hoogte van de (zee)straat van Hormuz maar 39 kilometer van de kust van Oman is verwijderd.

Het is niet vaak dat sultan Qaboos van Oman nog in de openbaarheid verschijnt. In 2014 verbleef hij vanaf de zomer acht maanden voor medische behandeling in Duitsland zonder dat de bevolking werd verteld wat de sinds 1970 regerende sultan mankeerde. Qaboos (76) oogde broos bij de begroeting van zijn Iraanse gast.