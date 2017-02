William, Kate en Harry geven kinderfeestje

LONDEN - Prins William, zijn vrouw Catherine en prins Harry houden in mei een speciaal kinderfeestje voor kinderen wiens vader of moeder is gestorven in dienst van het Britse leger. Dat heeft Kensington Palace woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 15-2-2017, 15:15 (Update 15-2-2017, 15:15)

'The Party at the Palace' vindt op 13 mei plaats op het terrein van Buckingham Palace en wordt een gezellige familie-aangelegenheid met optredens, spelletjes en de mogelijkheid om de tuinen van het paleis te bezichtigen. Kinderen tot achttien jaar kunnen een uitnodiging verwachten. Zij mogen allemaal een begeleider meenemen.

William, Kate en Harry hebben het evenement opgezet als steuntje in de rug voor de kinderen die hun ouders hebben verloren. Zelf weten William en Harry hoe het voelt om op jonge leeftijd een ouder te verliezen. Hun moeder prinses Diana kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. William was toen vijftien jaar, Harry twaalf.