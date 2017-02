Koning heeft nieuwe commissaris in Friesland

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend Arno Brok beëdigd tot de nieuwe commissaris van de koning van Friesland. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Door ANP - 15-2-2017, 12:05 (Update 15-2-2017, 12:05)

De korte ceremonie vond plaats op Paleis Noordeinde. Brok, tot voor kort burgemeester van Dordrecht, legde de eed af in het Fries.

Brok is geen onbekende in Friesland. Hij is onder meer burgemeester van Sneek en wethouder in Leeuwarden geweest. De VVD'er is de opvolger van John Jorritsma, die sinds september burgemeester van Eindhoven is.