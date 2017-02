Prinses Madeleine werkt aan boek

LONDEN - Prinses Madeleine is bezig met het schrijven van een boek. Dat onthult de Zweedse royal in een vraaggesprek met de krant Expressen. Op de vraag wat ze in Londen doet, verklapte ‘Madde’ dat ze aan het schrijven is.

Door ANP - 15-2-2017, 8:48 (Update 15-2-2017, 8:48)

Waarover het boek gaat, wil ze nog niet helemaal verklappen. “Maar het wordt wel leuk om te lezen”, zegt de prinses. “Het wordt een soort kinderboek. Meer kan ik er nu nog niet over zeggen.”

Het is overigens niet zo dat Madeleine hele dagen zit te schrijven. Ze heeft in Londen van alles te doen. Natuurlijk brengt ze tijd door met haar kinderen. Daarnaast heeft ze nog andere verplichtingen. Zo ontmoette ze dinsdag een groep tienjarigen met wie ze uitgebreid sprak over boeken en lezen. Dat gebeurde in de speciale kinderbibliotheek 'Room for Children'.

Het zal nog wel even duren voor het boek van de prinses te lezen is. Madeleine denkt nog wel een jaar bezig te zijn met haar project.