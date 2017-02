Pamela Anderson wil traditie van Queen breken

LONDEN - Pamela Anderson wil de Britse koningin Elizabeth verleiden om een streep te zetten onder de traditie dat echte berenvellen worden gebruikt voor het maken van de karakteristieke berenmutsen van haar lijfwacht.

De Canadees-Amerikaanse actrice is ingehuurd door het Russische bedrijf 'Only Me' dat de mutsen kan maken van nepbont. Volgens Anderson is het hoog tijd dat dit diervriendelijker alternatief wordt gebruikt, zo meldt Vanity Fair.

De berenmutsen staan al jaren ter discussie. Het Britse ministerie van Defensie koopt de hoofddeksels kant en klaar van de fabrikant. De huid is afkomstig van Canadese zwarte beren, die met toestemming van de Canadese autoriteiten worden gedood om de berenpopulatie binnen de perken te houden. Dierenrechtenorganisaties protesteren tegen het doden van de dieren voor hun vacht.

Er is ook een financieel argument tegen het gebruik van echt bont. Vorig jaar werden 122 mutsen gekocht door Defensie, voor een bedrag van 175.000 euro. Volgens oppositiepartij Labour en antibontactiegroep PETA kan dat met nepbont veel goedkoper.