Liechtenstein viert verjaardag Hans Adam

VADUZ - Vorst Hans Adam II van Liechtenstein heeft dinsdag zijn 72e verjaardag gevierd met een feestelijke ontvangst in Slot Vaduz voor de leden van regering en parlement. Hans Adam werd tijdens de receptie bijgestaan door zijn echtgenote vorstin Marie.

Door ANP - 14-2-2017, 22:04 (Update 14-2-2017, 22:04)

Albert Frick, voorzitter van de Landstag, en premier Adrian Hasler brachten de vorst de gelukwensen over namens de gehele bevolking, zo meldde dinsdagavond de Liechtensteinse krant Vaterland.

Vervolgens schudde het vorstenpaar bij de 'Gratulationsempfang' de handen van ministers, parlementsleden en hun vervangers, leden van het Gerechtshof, de pastoor van hoofdstad Vaduz, de partijvoorzitters en de burgemeesters uit het minivorstendom.

Hans Adam II, die in 1989 zijn vader opvolgde, heeft in 2004 de dagelijkse regeringstaken overgedragen aan zijn oudste zoon erfprins Alois. Hij kijkt echter op afstand nog toe, en neemt ook nog representatieve taken op zich voor Liechtenstein.