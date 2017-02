Margrethe nodigt Filip en Mathilde uit

ANP Margrethe nodigt Filip en Mathilde uit

KOPENHAGEN - Koning Filip en koningin Mathilde van België brengen op uitnodiging van koningin Margrethe van 28 tot 30 maart een staatsbezoek aan Denemarken. Dat heeft het Belgische hof dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 14-2-2017, 14:26 (Update 14-2-2017, 14:26)

Het staatsbezoek heeft tot doel de banden tussen Denemarken en België te versterken, in het bijzonder op economisch, academisch en cultureel vlak. De Deense en Belgische koninklijke families onderhouden nauwe banden sinds 1863. Filip en Mathilde waren in 2015 voor het laatst in Denemarken, toen ze deelnamen aan de viering van de 75e verjaardag van koningin Margrethe.

Het Belgische koningspaar reist overigens niet alleen af naar Kopenhagen. Er gaat ook een politieke delegatie mee. Over het programma in Denemarken is nog niets bekendgemaakt.