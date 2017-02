Máxima bezoekt kinderziekenhuis Amsterdam

AMSTERDAM - Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam. Ze nam een kijkje bij de stichting Emma at Work, die jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking begeleidt bij het opdoen van werkervaring. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 14-2-2017, 12:38 (Update 14-2-2017, 12:38)

Máxima nam onder meer deel aan een rondetafelgesprek over de samenwerking tussen Emma at Work en de bedrijven waar de jongeren werkzaam zijn. Ook had de koningin ontmoetingen met de betrokken jongeren, de vrijwilligerscoördinator en de leidinggevenden uit de bedrijven over hun ervaringen.

Emma at Work streeft ernaar om jongeren al vanaf hun vijftiende jaar werkervaring op te laten doen. Dit draagt bij aan het ontdekken van hun talenten en helpt bij het zoeken naar een opleiding en baan. De afgelopen twee jaar heeft Emma at Work steun van het Oranje Fonds gehad. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.