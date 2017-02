Meer privacy voor bewoners Kensington Palace

LONDEN - De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn erg gesteld op privacy voor hun kinderen prins George en prinses Charlotte en met oog op een verhuizing naar Londen, nemen ze alvast hun maatregelen.

Door ANP - 13-2-2017, 21:05 (Update 13-2-2017, 21:05)

Tuinmannen zijn bij Kensington Palace bezig met het planten van coniferen, die het verblijf van William en Kate meer bescherming bieden tegen nieuwsgierige blikken.

Komende zomer verruilt het gezin de huidige woning in Norfolk voor het appartement in Kensington Palace. Prins George gaat vanaf september naar school in Londen en prinses Charlotte gaat er naar de kleuterschool.

Bronnen van Hello! vertellen dat de coniferen speciaal worden geplant voor privacy en beveiliging van het gezin. De coniferen vormen een natuurlijke heg van 250 meter langs de westkant van het paleis waar William en Catherine met de kinderen wonen. De heg belemmert het uitzicht vanaf de exclusieve straat Kensington Palace Gardens, waar rijke Londenaren wonen.