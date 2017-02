Pieter-Christiaan bij sportgala in Monaco

MONACO - Prins Pieter-Christiaan is maandag in Monaco aangekomen waar hij op Valentijnsdag de uitreiking bijwoont van de Laureus Sport-prijzen 2017. Prins Pieter-Christiaan is voorzitter van de Nederlandse afdeling van Laureus dat kansarme jongeren helpt zich te ontwikkelen door sport. Het festijn in Monaco wordt gepresenteerd door de Britse acteur Hugh Grant.

Door ANP - 13-2-2017, 20:46 (Update 13-2-2017, 20:46)

Prins Albert van Monaco is enthousiast dat de prijsuitreiking terugkeert naar zijn vorstendom, waar Laureus in het jaar 2000 het licht zag. "Toen werden we geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela die lovend sprak over de kracht van sport bij de ontwikkeling van jongeren. Ik denk dat hij trots zou zijn op wat sindsdien is bereikt", aldus Albert in een op video opgenomen welkomstwoord aan de genodigden van het Laureus Gala.

Pieter-Christiaan vindt het 'super' weer terug te zijn in Monaco, zo liet hij via Twitter weten. "Veel grote sporters, toegewijd om een voorbeeldfunctie te spelen in onze projecten", voegde de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven er aan toe.