Spaans is springlevend zegt koning Felipe

MADRID - Wat is de economische waarde van de Spaanse taal? Met die vraag ging tien jaar geleden de Fundación Telefónica met een breed opgezet onderzoek aan de slag. Koning Felipe en koningin Letizia woonden maandag in Madrid in het hoofdkantoor van Telefónica de slotpresentatie van de jarenlange werkzaamheden bij.

Felipe sprak in een toespraak van een 'nobele zaak' die met het project was gediend en van een groot belang voor de Spaanstalige wereld. "Onze taal is een immense culturele schat, maar ook een buitengewone bron van economische welvaart. Echt en tastbaar, in heden en toekomst".

Onderzocht is onder meer waar en hoe Spaans wordt gebruikt, zoals in de wetenschap, cultuur, informatietechnologie, en wat het economisch potentieel is. Er zijn in de wereld 567 miljoen mensen die Spaans spreken en dat aantal zal de komende jaren groeien tot 750 miljoen.

"Het Spaans is kerngezond en heeft de 21e eeuw verstrekt bereikt", aldus de koning. Dit ondanks de concurrentie van andere talen, de geografische beperkingen en de verscheidenheid binnen het Spaans, voegde hij eraan toe.