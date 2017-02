Zweeds koningspaar krijgt Canadees bezoek

STOCKHOLM - David Johnston, de gouverneur-generaal van Canada, brengt volgende week een staatsbezoek aan Zweden. Het Zweedse hof heeft maandag het volledige programma vrijgegeven. Johnston en zijn vrouw Sharon zijn vier dagen in Zweden.

Door ANP - 13-2-2017, 19:59 (Update 13-2-2017, 19:59)

Meteen op de eerste dag, maandag 20 februari, staat de eerste ontmoeting met het koningspaar op het programma. Het Canadese paar is uitgenodigd op het koninklijke slot in de hoofdstad. In de middag ontmoet Johnston Zweedse politici en minister-president Stefan Löfven. De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een banket bij het koninklijk paar.

Op de tweede dag vergezelt koningin Silvia Sharon Johnston tijdens haar bezoek aan het vooraanstaande Karolinska Institutet, het academisch ziekenhuis van Stockholm. Daar krijgt het gezelschap uitleg over een speciaal laboratorium waar 3D-modellen worden gemaakt van hersenen. Daarmee worden hersenbeschadigingen bestudeerd. Verder wordt een bezoek gebracht aan het Aging Research Center. Johnston praat met belanghebbenden over het handelsverdrag CETA.

Paneldiscussie

Tijdens de voorlaatste dag van het staatsbezoek zijn Johnston en de koning aanwezig bij een paneldiscussie over integratie in steden. Ook bezoeken ze het European Spallation Source in de universiteitsstad Lund. Het EES is een vooraanstaand onderzoeksinstituut. Ook nemen ze deel aan een rondetafelgesprek over de mogelijkheden rond samenwerking tussen Zweden en Canada op het gebied van innovatie en onderzoek. De koningin en Sharon Johnson bezoeken een aantal maatschappelijke projecten.

Op de slotdag van het staatsbezoek bezoeken de koning en prins Carl Philip samen met de gouverneur-generaal een bijeenkomst in Göteborg waarin de samenwerking tussen de overheid, academici en het bedrijfsleven of allerlei gebied. Ook wordt er een bezoek gebracht aan enkele Zweedse bedrijven. Aan het eind van de dag vliegt het Canadese bezoek weer naar huis.