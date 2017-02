Thaise koning mag patriarch kiezen

BANGKOK - Vier maanden na de troonsbestijging van koning Vajiralongkorn is nog geen datum bekendgemaakt voor de crematie van zijn op 13 oktober overleden vader koning Bhumbil of voor de kroning van de nieuwe koning. Wel zijn de voorbereidingen op de crematie in volle gang.

Door ANP - 13-2-2017, 18:44 (Update 13-2-2017, 18:44)

Vajiralongkorn heeft de voorbije maanden maar weinig van zich laten zien of horen. Eerder vorige week zorgde hij voor een verrassing door de benoeming van Somdet Phra Maha Muniwong (89) als de twintigste patriarch van de tempel van de Smaragdgroene Boeddha, en daarmee als hoofd van de 300.000 monniken in het boeddhistische Thailand.

De vorige patriarch is al in 2015 overleden, maar de raad van monniken en de militaire junta konden het niet eens worden over een opvolger. Juntaleider Prayuth Chan-ocha legde daarop de nieuwe koning vijf namen voor en daaruit koos Vajiralongkorn de nieuwe patriarch. De raad van monniken had eerder de onder verdenking van corruptie staande Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn voorgedragen.

Abt

De koning nam zondag zelf deel aan de installatie van de nieuwe abt. Hij overhandigde kledingstukken aan de monniken, stak kaarsen en wierookstokjes aan en de monniken op hun beurt baden voor Vajiralongkorn.

Afgelopen vrijdag heeft een Thaise rechtbank de eerste rechtszaak geopend waarbij een activist is aangeklaagd voor majesteitsschennis. Jatupat Boonpattararaksa zou de nieuwe koning hebben beledigd door een door een BBC-artikel artikel over Vajiralongkorn te delen op Facebook. Jatupat kan daarvoor een celstraf van vijftien jaar krijgen.