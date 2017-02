Groothertogin steunt strijd tegen armoede

LUXEMBURG - Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft maandag haar steun gegeven aan een nieuwe actie van ATD Vierde Wereld. Deze wereldwijde organisatie strijdt voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting en is sinds 1970 ook in Nederland actief. Extreme armoede wordt door ATD beschouwd als een schending van de mensenrechten.

Door ANP - 13-2-2017, 16:51 (Update 13-2-2017, 16:59)

ATD ('iedereen voor waardigheid') is in 1957 opgericht door de Franse priester Joseph Wresinksi, van wie afgelopen zondag zijn honderdste geboortedag werd gevierd. 'Het is niet zo zeer aan voeding en kleding dat al deze mensen behoefte hebben, maar aan waardigheid, niet meer afhankelijk te zijn van de goede bedoelingen van anderen', zei Joseph Wresinski (1917-1988).

Groothertogin Maria Teresa tekende in het paleis een manifest waarin internationaal wordt opgeroepen te strijden tegen armoede en sociale uitsluiting en voor de waardigheid van mensen. Maria Teresa behoorde daarmee tot de eerste honderd prominente ondertekenaars van de oproep. "Ik spreek mijn dank uit aan père Joseph Wresinski voor zijn vastbeslotenheid om te vechten tegen armoede en uitsluiting", aldus de groothertogin.