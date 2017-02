Birmingham wil geen staatsbezoek Trump

ANP Birmingham wil geen staatsbezoek Trump

BIRMINGHAM - De Britse regering probeert een locatie te vinden waar zich het voorgenomen staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump met zo min mogelijk protesten of overlast kan afspelen. Dat blijkt echter nog niet eenvoudig, zo meldt maandag The Independent. Zo is de stad Birmingham al in het geweer gekomen tegen de suggestie om de president daar te ontvangen in het National Exhibition Centre.

Door ANP - 13-2-2017, 16:47 (Update 13-2-2017, 16:47)

Activisten hebben laten weten dat Trump kan rekenen op de grootste anti-racisme demonstratie uit de Britse geschiedenis, en parlementsleden uit Birmingham hebben gewaarschuwd dat de straten zullen volstromen met demonstranten tegen de komst van de 'haatdragende' president. "Birmingham heeft diversiteit hoog in het vaandel staan en een thuis voor mensen van elk denkbare afkomst en geloof. President Trump met zijn haatzaaiende en verdelende retoriek en politieke maatregelen en zijn ban op moslims is hier niet welkom", aldus Lagerhuis-lid Shabana Mahmood.

Eerder had de Schotse ex-premier Alex Salmond al geopperd dat het staatsbezoek, waartoe premier Theresa May de president namens koningin Elizabeth heeft uitgenodigd, zou worden afgehandeld rond kasteel Balmoral in Schotland, ver weg van dicht bevolkte gebieden om zo het aantal demonstranten te verkleinen. De voorzitter van het Lagerhuis heeft laten weten dat de Amerikaanse president niet zal worden gevraagd om het parlement toe te spreken.

Londen en Washington werken nog aan de voorbereiding van het staatsbezoek, waarvoor ook nog geen datum is afgesproken.