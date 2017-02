ABC herdenkt prinses Diana met documentaire

LOS ANGELES - De Amerikaanse zender ABC herdenkt prinses Diana in een vier uur durende miniserie over haar leven. De nog titelloze documentaire wordt in augustus in twee delen uitgezonden, meldt Deadline.

Door ANP - 13-2-2017, 16:45 (Update 13-2-2017, 16:45)

In de documentaire komen mensen aan het woord die Diana goed gekend hebben en 'Diana-experts'. Verder bevat de serie archiefbeelden van de prinses van Wales. De makers kijken naar de manier waarop haar verhaal vandaag de dag nog relevant is.

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat de moeder van prins William en prins Harry omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs.