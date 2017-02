William en Catherine twee dagen naar Parijs

LONDEN - Prins William en zijn vrouw Catherine brengen volgende maand een officieel bezoek aan Parijs. Dat heeft Kensington Palace maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 13-2-2017, 13:23 (Update 13-2-2017, 13:23)

De hertog en hertogin van Cambridge zullen twee dagen in de Franse hoofdstad verblijven, op 17 en 18 maart. De volledige agenda van hun bezoek staat nog niet vast. Wel is duidelijk dat de twee in ieder geval een receptie bijwonen, gaan dineren bij de Britse ambassadeur en de rugbywedstrijd tussen Wales en Frankrijk bezoeken in het Stade de France in het kader van de Six Nations Cup.

Mogelijk zullen William en Kate ook nog stilstaan bij het feit dat prinses Diana de dood vond in de Parijs. Het is dit jaar twintig jaar geleden dat de moeder van de prins omkwam bij een auto-ongeluk in de Almatunnel.